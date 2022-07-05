انتعاش أسعار العملات الرقمية، يبحث الكثير من المتابعين اليوم عن أسعار العملات الرقمية التي زادت في الآونة الأخيرة الطلب والبحث عليها، بعد ان انتشرت انتشاراً واسعاً، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن أسعار العملات الرقمية قررنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، كتابة هذا المقال، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

انتعاش أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في محاولة للصمود أمام معدلات الفائدة المرتفعة للدولار في مواجهة التضخم.

قانون "سوق الأصول الرقمية"

ويُشار إلى أنه كان لقانون "سوق الأصول الرقمية" الأوروبي دورا بارزا في منح سوق الكريبتو "قبلة الحياة" بعدما هجره المستثمرين في ظل معدل مخاطر مرتفع وخسارة عملة بيتكوين نحو 60% من قيمتها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى انهيار عملة تيرا/دولار والتي كانت بمثابة الضربة القاصمة.

وتحاول أوروبا خلال الفترة الأخيرة لإعطاء سوق العملات المشفرة الصبغة الشرعية عبر قانون "سوق الأصول الرقمية"، وفي المقابل تستفيد "القارة العجوز" من الضرائب على تداول الأموال في هذا السوق شبه السري والذي عاش لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة.

انتعاش أسعار العملات الرقمية

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 3.89% لتصل إلى 899.83 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية سجلت نحو 61.75 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

سعر البيتكوين

صعد سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء 5 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 3.66% ليصل إلى 19,888.67 دولار، كما قفزت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 379.89 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم) قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

انتعاش أسعار العملات الرقمية

أسعار باقي العملات المشفرة

سعر عملة إيثريوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.98% مسجلًا 1131.80 دولار.

سعر بينانس كوين

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 5.59% ليبلغ 229.81 دولار.

سعر عملة الريبل

وانتعش سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.82% ليسجل 0.3217 دولار.

انتعاش أسعار العملات الرقمية

سعر عملة كاردانو

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 1.39% ليصل إلى 0.4563 دولار.

سعر بولكادوت

وارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.93% ليصل إلى 6.83 دولار.

سعر دوجكوين

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 1.36% ليصل إلى مستويات 0.06737 دولار.

جدير ذكره أن العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.