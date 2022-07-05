وفد الجهاد يهنىء بحرية الأسير عصفور في طولكرم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي مساء أمس منزل عائلة المحرر ليث عصفور من مخيم نور شمس قضاء محافظة طولكرم، عقب تحرره من سجون الاحتلال بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال.

وقال القيادي المحرر نصر العمور في كلمة له، إننا جئنا اليوم لنهنئ الأخ ليث عصفور بحريته من سجون الاحتلال، سائلاً الله أن يمن عليه بالتوفيق والسداد والاستمرار على نهج الجهاد والمقاومة إلى أن يأذن الله لنا بالنصر.

وأشاد القيادي العمور بعائلة المحرر عصفور وذويه الكرام، وأهالي مخيم نور شمس الصامد، مخيم الشهداء والشهيد سيف أبو لبدة، معتبراً أن هذه زيارة تمثل واجباً أمام تضحيات الأسرى وعوائلهم الكريمة.

وتأتي هذه الزيارة وفاءً للأسرى الأبطال الذين قدموا سنوات عمرهم في سجون الاحتلال، وتقديراً وتكريماً لعوائلهم التي وقفت وقفة فخر واعتزاز أمام أبنائهم الذين تقدموا على طريق القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عصفور في 6-8-2020م، عقب مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، ثم قامت بتأجيل محاكمة اعتقاله أكثر من 13 مرة، لتصدر محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن لمدة 24 شهراً إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3 اَلاف شيكل.