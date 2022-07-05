هل يرحل كريستيانو عن اليونايتد ؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أرجأ انضمامه لتدريبات فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي التحضيرية للموسم الكروي القادم.

ويُشار إلى رونالدو كان قد طلب من فريقه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية :"إن كريستيانو أبلغ فريقه بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل اليونايتد هذا المبرر".

ومن المقرر أن يتدرب يونايتد تحت قيادة مديره الفني الجديد، الهولندي إريك تين هاج، لعدة أيام، قبل انطلاقه في جولة صيفية لمدة 16 يوما، في تايلاند وأستراليا.

وكانت قد انتشرت أنباء مؤخرا عن إن يونايتد أبلغ رونالدو، بضرورة التواجد في فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما قدم النجم البرتغالي طلب الرحيل.

جدير ذكره أنه أكدت إدارة اليونايتد أن نجمها الأول ليس معروضا للبيع.