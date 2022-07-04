وزير الأوقاف يتحدث عن مستجدات موسم الحج: الأمور تسير بسهولة و يسر

أكد وزير الأوقاف و الشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري أن موسم الحج لهذا العام موسماً جيدا، لا سيما بعد جهود بذلتها الوزارة خلال 3 أشهر لإنجاح هذا الموسم، الذي يأتي بعد توقف لمدة عامين بسبب وباء كورونا.

و قال الوزير البكري في مقابلة صحفية اليوم الاثنين أنه منذ ثلاثة اشهر، ووزارة الأوقاف تبذل جهداً لإنجاح موسم الحج، وخصوصا بعد الانقطاع لمدة سنتين بسبب وباء كورونا.

و تابع يقول: " بذلنا جهوداً كبيرة حتى نصل الى نتائج ترضينا، ونرى أن النتائج التي وصلنا اليها مرضية و مميزة حتى هذه اللحظة، لذلك وزارة الأوقاف تعمل بكل ما اوتيت من قوة لديها من إمكانيات مادية و معنوية حت يقوم الحجاج بأداء مناسكهم بسهولة و بسر".

و أشار الى أن الأمور كلها ضمن السيطرة و ضمن، و بفضل ما وضع من خطط و صلنا الى مستوى مرض، حيث أن الفنادق كلها مسخرة بإمكانيتها و تعمل بأقصى طاقاتها و كل الحجاج بصحة و سلامة و وصلوا بسهولة و يسر.

و عبر البكري عن أمله في أن يكون الحج العام القادم أكثر سهولة ويسر، و أن يتم فتح جميع الأجواء الى الحجيج ليأتوا في العام القادم بأعداد طبيعة .