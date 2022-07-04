غانتس يتبجح: نفعل ما لم يفعله أي جيش لتجنب إيذاء غير المعنيين

قال وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، مساء اليوم الإثنين، إن المسؤولين عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة هم في المقام الأول "الإرهابيون" الذين يعملون من بين السكان المدنيين، بحسب تعبيره.

وأضاف غانتس، أن واجب جنود جيش الاحتلال وقادتهم حماية المستوطنين ولهم كل الدعم من المستوى السياسي لأداء مهمتهم، بحسب تعبيره.

وأضاف زاعماً: "نحن نحافظ على طهارة السلاح ونفعل ما لا يفعله أي جيش لتجنب إيذاء غير المعنيين"، وفق وصفه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن محققين مستقلين لم يتوصلوا إلى نتيجة حاسمة فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعد أن أجروا فحصا جنائيا مفصلا.

وخلص المنسق الأمني الأمريكي، في تلخيصه لنتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، إلى أن رصاصة أُطلقت من مواقع الجيش الإسرائيلي هي المسؤولة على الأرجح عن قتلها، لكنه لم يجد سببا للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدا.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف الشيخ: "سنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية، ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل".