فصائل فلسطينية: نتائج التحقيق الأمريكي في اغتيال ابو عاقلة كاذبة و تزوير للحقيقة

أعلنت لجان المقاومة رفضها لنتائج التحقيق الامريكي المنحاز للعدو الصهيوني في جريمة قتل الصحفية شيرين ابو عاقلة .

و اعتبرت اللجان في بيان صادر عنها أن نتائج التحقيق الأمريكي في جريمة قتل الصحفية شيرين ابوعاقلة كذبا وتدليسا أمريكيا كعادتها في كافة القضايا التي تجرم العدو الصهيوني.

و أشارت الى أن التحقيق الأمريكي انحيازا وتبني للرواية الصهيونية الكاذبة وتزويرا للحقيقة التي شاهدها كل العالم على شاشات التلفزة المختلفة.

و دعت لجان المقاومة السلطة الى نقل ملف الصحفية شيرين ابوعاقلة الى محكمة الجنايات الدولية وفتح تحقيق دولي نزيه لمعاقبة القتلة الصهاينة .

بدوره اكد حزب الشعب الفلسطيني أن تسليم الرصاصة فتح باب التشكيك، مؤكداً على ضرورة التوجه للجنائية الدولية

و أشار وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الى أن الموقف الأمريكي اليوم في إعفاء الاحتلال من مسئولية جريمة اغتيال أبو عاقلة ليس جديداً، وقد سبق وأن اعتبرنا مجرد القبول بتسليم الرصاصة سيفتح باب التشكيك بحقيقة أن "إسرائيل" هي القاتل.

و أكد العوض بأن الطريق الوحيد هو فقط لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمتها على هذه الجريمة وغيرها