رونالدو يزيد التكهنات حول مستقبله بقرار مريب

أجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، التحاقه بتدريبات الشياطين الحمر استعدادا للموسم الجديد.



وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن رونالدو أبلغ ناديه برغبته في الرحيل، هذا الصيف.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "الدون" أخطر مانشستر يونايتد بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل النادي الإنجليزي هذا المبرر.



ومن المقرر أن يتدرب يونايتد تحت قيادة مديره الفني الجديد، الهولندي إريك تين هاج، لعدة أيام، قبل انطلاقه في جولة صيفية لمدة 16 يوما، في تايلاند وأستراليا.



وقالت تقارير مؤخرا إن يونايتد أبلغ رونالدو، بضرورة التواجد في فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما قدم النجم البرتغالي طلب الرحيل.



كما أكدت الإدارة أن نجمها الأول ليس معروضا للبيع.