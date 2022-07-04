والد الأسير خليل عواودة: خليل استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 3 أيام

أكد والد الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، اليوم الإثنين، استأنف ابنه الأسير خليل إضرابه المفتوح عن الطعام بعد نقض الاحتلال الاتفاق الذي علق الأسير إضرابه بناء عليه والقاضي بالإفراج عنه بتاريخ 26 يونيو الماضي وإبلاغه بتمديد اعتقاله الإداري.

وبين محمد عواودة خلال حديث لـ"مراسل فلسطين اليوم الإخبارية": إن الأسير خليل علق إضرابه عن الطعام والذي استمر قرابة الـ111 يوماً، بعد اتفاق مع مصلحة السجون بالإفراج عنه في تاريخ 26/6/2022، الإ أن مصلحة السجون تحججت لخليل بصعوبة الإفراج عنه في هذا التاريخ، بسبب تردي وضعه الصحي وليس بصدور قرار تمديد اعتقاله لمدة 4 أشهر.

وأوضح أن الأسير خليل تم إبلاغه بقرار التمديد الجمعة الماضية، وفور ذلك أعلن استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام فوراً، لافتاً إلى أن الأسير خليل مضي على استئنافه الإضراب عن الطعام 3 أيام.

وأشار والد الأسير عواودة أن محكمة الاحتلال تقعد غداً الثلاثاء خاصة جلسة للنظر في الالتماس المقدم من قبل محامي الدفاع للمطالبة بالإفراج عن الأسير خليل وإلغاء قرار تمديد اعتقاله الإداري، في ظل ظروفه الصحية الصعبة التي يمر بها نتيجة إضرابه.

وجددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الخميس الماضي، أمر الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 111 يوماً علقه أول أمس الثلاثاء، بعد تعهدات بالإفراج عنه.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن سلطات الاحتلال الصهيوني تنقض وعوداتها وتعهدها بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة، وتصدر أمرًا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر بدأً من تاريخ 26/06/2022م حتى 25/10/2022م، بالرغم من خطورة وضعه الصحي".

وعلّق الأسير المضرب خليل عواودة، في 21 يونيو الماضي، إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال نادي الأسير : "إن المعتقل خليل عواودة علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، بعد وعود وتعهدات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله".

وأوضح نادي الأسير أنّ عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أنّ مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده.

وأشار النادي أن المعتقل عواودة سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يومًا، خلالها تعرض لكافة أشكال التّنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديًا ونفسيًا، وتمكّن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من مدينة الخليل متزوج وهو واحد من الأسرى الإداريين البالغ عددهم بحسب الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين 660 أسيرا.