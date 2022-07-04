"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الثلاثاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (5 يوليو)

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2022/27) و الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26)"، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما دعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنــــــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنــــــــــا