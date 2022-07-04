الشؤون المدنية بغزة تُصدر تنويهًا بخصوص الصلاة في الأقصى وزيارات الأقارب

أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة مساء الاثنين، تنويهًا هامًا بخصوص الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس وزيارات الأقارب في الداخل المحتل.

وقالت الشؤون المدنية، في تصريح صحفي: إنه "نظرا للعدد الهائل من المواطنين الذين تقدموا بطلبات الي الهيئة العامة للشئون المدنية للصلاة بالمسجد الاقصى، وزيارات الاقارب فإن الاحتلال سمح للصلاة في القدس (400 مصلي) ومحدودية العدد المسموح به لزيارة الاقارب من الدرجة الاولي (500 زائر)".

وأعلنت الهيئة العامة للشئون المدنية عن اقفالها لباب استلام الطلبات بهذا الخصوص".