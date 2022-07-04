رسميا.. برشلونة يعلن ضم كيسي

أعلن برشلونة، اليوم الإثنين، انضمام لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي إلى النادي بشكل رسمي.



ونجح برشلونة في ضم كيسي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ميلان في 30 يونيو/حزيران الماضي.



وقال برشلونة، على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع فرانك كيسي، وسيوقع عقدا حتى 30 يونيو 2026، وسيكون الشرط الجزائي الخاص به 500 مليون يورو".



وأضاف: "سيقدم النادي كيسي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص به".



ونجح كيسي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان خلال الموسم المنصرم، بعد 11 عاما من الغياب.



يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة حصل أيضا على خدمات الدنماركي أندرياس كريستينسن، عبر صفقة مجانية، وسينضم إلى النادي الكتالوني في الأيام المقبلة.

