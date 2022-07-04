مالية رام الله: صرف رواتب الموظفين العمومين يوم الأربعاء المقبل بنسبة 80%

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، صرف رواتب الموظفين العمومين يوم الأربعاء المقبل بنسبة 80% من راتب شهر حزيران لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، بالإضافة لسداد 16% من المستحقات.

وذكرت مالية رام الله، ان المالية حصصت مبلغ 35 شيقل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهم.

كما وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في وقت سابق من اليوم، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف الأربعاء المقبل بحد أقصى.

وأوضح اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الوضع المالي، ورواتب الموظفين، منوها إلى أن "نسبة الصرف نتركها لوزارة المالية، ولمجلس الوزراء للقرار في ذلك، بحيث تدفع هذه الرواتب بما لا يتجاوز يوم الأربعاء المقبل".