الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في القدس والخليل ويشرد عائلات في الأغوار

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين عمليات هدم واسعة طالت منشآت ومنازل في القدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما شردت عائلات من مساكنها في الأغوار بحجة التدريبات العسكرية.

ففي القدس هدمت سلطات الاحتلال منزلا في بلدة جبل المكبر يعود للمواطن عمر فهد جعافرة، بحجة عدم الترخيص.

واقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال معززة بجرافات منطقة السواحرة في جبل المكبر، ودمرت المنزل المكون من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء.

وخلال عملية الهدم اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن أعصبت أعينهما واقتادتهما لمراكز التوقيف.

وعلى مقربة من بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة دمرت آليات الاحتلال منشآت تضم مشتلا زراعياً، تعود ملكيته للمقدسي رأفت طارق.

وتسببت جرافات الاحتلال بخراب واسع في المنطقة، وتدمير ممتلكات المواطنين ومنشآتهم وحولتها إلى كومة من الركام.

وفي الخليل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية أم قصة بمسافر يطا وهدمت منزلين وشردت 15 مواطناً بينهم أطفال كانوا يقطنون فيها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة، بينما هدمت الآليات منزلاً من الباطون مساحته 150 متراً للمواطن علي كعابنة.

كما هدم الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء للمواطن محمد التيمين في منطقه خشم الدرج بمساحة حوالي 60 متر.

وتم اخطار المواطن خليل كعابنة بوقف العمل في منزله بمنطقه الخروعة بمسافر يطا.

وفي الأغوار سلمت قوات الاحتلال المواطنين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية إخطارات وقف بناء لعدد من العائلات في المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أخطرت ست عائلات بوقف البناء بمنشآتها، حيث شملت الإخطارات حوالي 30 منشأة، بالإضافة إلى تصوير العديد من المنشآت التي أخطرت خلال السنوات السابقة.

كما طردت قوات الاحتلال صباح اليوم عدة عائلات من مساكنها في خربة حمصة الفوقا لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، والتي ستستمر من اليوم وحتى يوم الأربعاء.