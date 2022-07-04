تقرير: 13 شهيداً و2510 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يونيو

رصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وخلال الشهر المنصرم اغتال الاحتلال 3 مقاومين في جنين، هم يوسف ناصر صلاح (23 عامًا)، وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا)، وبراء كمال لحلوح (24 عامًا)، وهو مقاوم من كتائب القسام.

كما استشهد 10 مواطنين هم: غفران حامد، وبلال قبها، والأسير المحرر أيمن العبويني، والطفل عودة صدقة، ومحمود أبو عيهور، والأسير المحرر سميح عمارنة، ونبيل غانم، وعلي حرب، والطفل محمد حامد، و محمد مرعي.

وأصيب (620) مواطناً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (188) عملية، وعدد اعتداءات المستوطنين (102) اعتداءً.

ورصد معطى (204) عملية مداهمة لمنازل المواطنين، فيما بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (14) منطقة.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال (424) مواطناً، في الوقت الذي استمرت في عمليات هدم المنازل والتي بلغ عددها (27) منزلاً، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

كما دمر الاحتلال (83) منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.

وارتكب الاحتلال والمستوطنون (26) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم (4170) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت محافظة نابلس أعلى رقم للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (544) انتهاكا، يليها محافظتي القدس والخليل، بواقع (328، 303) انتهاكا على التوالي.