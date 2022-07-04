جلسة للنظر في الإفراج عن الأسير فؤاد الشوبكي غدًا

أكّد نادي الأسير الفلسطيني أن جلسة جديدة ستعقد غدًا الثلاثاء، للأسير فؤاد الشوبكي (83 عامًا)، أمام لجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف "بشليش"، للنظر في طلب الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي مدة حكمه.

وكانت اللجنة قررت في 14 حزيران/ يونيو الماضي، تعيين هذه الجلسة بعد جهود قانونية جرت على مدار الفترة الماضية على أمل أن يكون قرارها فرصة جديدة تؤدي إلى قرار يفضي إلى حرّيّة الأسير الشوبكي، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله، وتقدمه في العمر.

والأسير الشوبكي أكبر الأسرى سنّا في سجون الاحتلال، معتقل منذ عام 2006، وكان الاحتلال قد حكم عليه بالسّجن 20 عامًا، جرى تخفيضها إلى (17 عامًا)، وقد تبقى لموعد الإفراج عنه ثمانية شهور.

ويُعاني الشوبكي من سرطان البروستاتا، وأيضًا من مرض في عينيه ومعدته، والقلب ومرض ارتفاع ضغط الدم.