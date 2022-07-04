الاحتلال يعتقل كوادر للجهاد في رام الله وطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الإثنين 4/7/2022، أربعة من كوادر من حركة الجهاد الإسلامي في محافظتي رام الله وطولكرم، وذلك ضمن حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة حمدان في قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله، وقامت بعمليات تخريب وعبث بالممتلكات، قبل أن تقوم باعتقال الأشقاء الثلاثة: عبد الرحمن ومحمد وحمدان حامد حمدان.

والمعتقل عبد الرحمن (27 عاماً) أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال عامين، وهو متزوج ولديه ولد، أما الطالب الجامعي محمد (22 عاماً) وطالب الثانوية العامة حمدان (18 عاماً) فقد أمضيا في سجون الاحتلال بضع شهور.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حسان، أثناء مروره على حاجز عسكري بين طولكرم ونابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتقالاتها ومداهماتها في مختلف محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلام