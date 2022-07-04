مستشفى العيون يجري سلسلة من العمليات الكبرى في طب و جراحة العيون

أجرى استشاري طب وجراحة العيون د. محمد العكاوي واختصاصي الشبكية بجانب فريق طبي محلي من مستشفى العيون سلسلة من عمليات الكبرى المتخصصة و المتميزة في جراحة العيون الدقيقة في المستشفى .

وقال المدير الطبي لمستشفى العيون د. حسام داود: "إن المستشفى استقبلت د. محمد العكاوي ضمن الوفد الطبي لمؤسسة (باما) إلى قطاع غزة، وأجرى الطبيب العكاوي فحوصات وتقييمات طبية لعدد كبير من المرضى قرابة الخمسين حالة، وتم اختيار المرضى الذين يحتاجون لتدخل جراحي دقيق وحساس، وأضاف انه أجري لهم عمليات على مدار ثلاثة أيام متواصلة وأن جل هذه الحالات كانت على قائمة الانتظار للتحويل للعلاج بالخارج".

وأثنى د.داود على كفاءة الوفد الطبي (أطباء (PAMA ومهارته العالية ودورهم في نقل الخبرات وتدريبهم الطواقم المحلية على آليات جديدة ومستحدثه معرباً عن شكره للجهود المقدرة التي تبذلها الوفود الطبية والذين تطوعوا بوقتهم الثمين وتقديم خدمة طبية لأبناء شعبنا .

وأفاد د. محمد مسلم أخصائي طب العيون والذي رافق الوفد الجراحي انه تم إجراء (16) عملية جراحية كبرى في منها استئصال السائل الزجاجي ، وانفصال الشبكية، وذلك على مدار ثلاثة أيام ومواصلة الليل بالنهار لانجاز اكبر عدد من الحالات الصعبة قبل مغادرة الوفد قطاع غزة .

وأعرب د. العكاوي عن شكره لجميع الأطباء والطواقم الطبية المساندة له في إجراء العمليات وأبدى د. العكاوي استعاده لإجراء المزيد من العمليات الجراحية التي يعيق إجراءها الأدوات والمعدات واثني على الكوادر الطبية في مستشفى العيون

بدوره أكد مدير مستشفى لعيون د. ماجد حمادة بأن وفد (باما) الطبي تركز على تخصصاتٍ جراحية دقيقة، ويحتاجها القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث أجرى الوفد عدة عمليات جراحية دقيقة، في شبكية العين وقدم وشكره لمؤسسة PAMA على تنظيم لهذه الحملة والعمل على إنجاحها، مضيفا أن الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة، الذي بحاجة دعم وتطوير مقارنة مع احتياجات المواطنين بغزة للعلاج المتقدم. واحتياجات المستشفيات للمستلزمات الأساسية والنقص الطبي الموجود بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتعتبر مؤسسة (باما) مؤسسة فلسطينية أمريكية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحسين الواقع الطبي في فلسطين، وفي المناطق التي تحتاج إلى تدخل طبي من خلال البعثات الطبية ودعم طلبة الطب في فلسطين.