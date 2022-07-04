بالفيديو بالأسماء: اعتقال أكثر من 20 مواطناً بعد اقتحامات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 4/7/2022، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس، بعد اقتحام منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من قرى ومدن الضفة المحتلة والقدس، واعتقلت أكثر من 20 مواطناً.

اعتقالات الإثنين ٤/٧/٢٠٢٢

١. عبد الرحمن حامد واوي- بيت سيرا غرب رام الله

٢. محمد حامد واوي- بيت سيرا

٣. حمدان حامد واوي- بيت سيرا

٤. طه عرموش- بيتونيا غرب رام الله

٥. مهند فارس- بيتونيا

٦. إبراهيم سمحان- رام الله

٧. أحمد العجلوني- القدس

٨. أوس شلبي- جنين

٩. إسلام العجاوي- جنين

١٠. القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب- نابلس

١١. القيادي في الجبهة الشعبية كمال أبو ظريفة- نابلس

١٢. محمد حسان- طولكرم

١٣. إبراهيم البطاط- الظاهرية جنوب الخليل

١٤. حسان آدم اخليل- بيت أمر شمال الخليل

١٥. جبر ربحي البدوي- مخيم العروب شمال الخليل

١٦. أمجد حرب- اسكاكا قرب سلفيت

١٧. فراس نعيم حرب- اسكاكا

١٨. نعيم حرب- اسكاكا

١٩. زيد حرب- اسكاكا