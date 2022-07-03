بعثة الحج بغزة تتفقد مخيمات الحجاج في عرفات ومنى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:04 م
03 يوليو 2022
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توجه وفد من بعثة الحج الفلسطينية بغزة إلى المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، وأجرى جولة تفقدية لمخيمات حجاج قطاع غزة في عرفات ومنى.

وأوضح مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف عادل الصوالحة أن هذه الجولة تأتي ضمن متابعات بعثة الحج للاطمئنان والاطلاع على جميع الترتيبات في المخيمات الخاصة بحجاج قطاع غزة في منى وعرفات.

وقال: "تم معاينة المساحات المخصصة لحجاج القطاع والتجهيزات داخل الخيام من حيث توفير كل الخدمات المطلوبة كمياه الشرب، والتكييف والفرش، وكذلك تجهيز الحمامات ووجبات الطعام"، مؤكدًا أن التجهيزات تسير على قدم وساق، وهناك بعض الملاحظات تم توجيهها إلى لمسؤول مؤسسة الطوافة لأخذها بعين الاعتبار، والعمل على معالجتها.

ونوه الصوالحة بأن الجهات الفنية المختصة من المهندسين في البعثة يتابعون كافة التفاصيل من أجل استلام المخيمات بشكل رسمي لاستقبال الحجاج.

من جهته قال مدير دائرة الهندسة والإنشاءات بالأوقاف م. حسام أبو هاشم: "على مدار اليومين الماضيين تم العمل على رفع جميع المقاسات لمخيمات عرفات ومنى المخصصة لحجاج قطاع غزة".

وتابع: "في المرحلة القادمة سيتم تقسيم هذه المساحات والخيام على ائتلافات شركات الحج والعمرة وتوزيعها حسب أعداد الحجاج في كل ائتلاف".

وأضاف: "المخيمات أصبحت جاهزة بنسبة 90 بالمئة ومتوقع خلال يومين أن تكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال الحجاج بكافة الخدمات بإذن الله تعالى".

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