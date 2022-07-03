أوكرانيا تعلن انسحاب قواتها من ليسيشانسك

أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، مساء اليوم الأحد، أن قواتها انسحبت من مواقعها في مدينة ليسيشانسك، بعد قتال عنيف مع القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية :"بعد قتال عنيف من أجل ليسيشانسك، أُجبرت قوات الدفاع الأوكرانية على الانسحاب من مواقعها وخطوطها المحتلة".

وبدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي :"إن الوضع في ليسيتشانسك صعب، لكن المدينة لم تسقط في يد روسيا".

وأضاف: "القتال ما يزال مستمرا في ضواحي ليسيتشانسك، آخر مدينة رئيسية خاضعة للسيطرة الأوكرانية في لوغانسك".

وكانت في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها باتت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوغانسك، إثر تحرير مدينة ليسيشانسك.

وقالت الوزارة سابقاً :"أن القوات الروسية والعناصر الموالية لها تطوق المدينة وتندفع نحو القتال في داخلها".

ويُشار إلى أنه تسارعت الأحداث في منطقة لوغانسك، خلال الأيام الأخيرة، بعدما كثفت القوات الروسية من هجومها على ليسيشانسك، إثر السيطرة على المدينة التوأم لها، سيفرودونيتسيك، في أواخر يونيو الماضي.