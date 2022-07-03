باحث مقدسي يُحذر من استمرار تساقط الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى القديم

حذّرَ الباحث المقدسي اسماعيل مسلماني، اليوم الأحد، من أن استمرار تساقط الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى القديم إثر استمرار حفريات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، يتزامن مع عدم التدخل العربي والدولي لوقف أعمال الحفريات أو السماح لجهات مختصة فنية من أجل ترميم وصيانة الاعمدة ووقف ما يجري من أعمال الحفريات.

وقال مسلماني :"أن أي هزة أرضية سوف اعرض الأقصى والصخرة للخطر وهذا ما تريده "إسرائيل" نتيجة الحفريات، والقدس في خطر حقيقي وجدي، ومطلوب بشكل عاجل لجان فنيين وتدخل لوقف الحفريات هذا الصمت العربي يبدو له ثمن".

وأشار إلى أن هناك مناشدات منذ فترة لكنها لم تحرك أحدا، رغم أن القدس في خطر.

ويُشار إلى أنه كانت قد انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تساقط حجارة من أحد أعمدة المسجد الأقصى القديم، الذي يقع تحت المصلى القبلي، وعلى إثر هذه الصور.

وأصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بيانا تدين فيه الحفريات الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى مطالبة بنزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، إلا أن شرطة الاحتلال تماطل بذلك.