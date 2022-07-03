القيادي عدنان يعزي عائلة "سكر" ويهاتف ذوي شهداء القدس ونابلس

قدّم القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، اليوم الأحد، التعازي والمواساة لعائلة سكر، بوفاة الحاجة والدة الاستشهادي المجاهد أنور سكر من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة.

وقال القيادي عدنان خلال اتصال هاتفي بعائلة الفقيدة :"إن أم الاستشهادي أنور سكر نموذج عظيم للمرأة الفلسطينية الصابرة والمحتسبة، مشيداً بالاستشهادي أنور سكر منفذ عملية "بيت ليد" النوعية التي حطمت الأمن الصهيوني".

وأضاف عدنان :"أن أمهات الشهداء هن محل فخر للشعب الفلسطيني وتيجان على الرؤوس، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".

وفي سياق منفصل، هاتف القيادي خضر عدنان عائلة الشهيد المجاهد سامح أبو حنيش مستحضرآ سيرته الجهادية إلى جانب الشهداء القادة محمد ووليد بشارات في الذكرى الحادية والعشرين لارتقائهم.

،كما اتصل بعائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير الذى ارتقى شهيداً مظلوماً على أيدي عصابات المستوطنين بعد خطفه في 2 تموز 2014م.