خبراء "إسرائيليون": "حزب الله" منظمة استراتيجية وجدية جداً وتدرس خطواتها جيداً

أكد خبراء عسكريون "إسرايليون"، مساء اليوم الأحد أن حزب الله منظمة استراتيجية وجدية جداً تدرس خطواتها جيداً.

وأضاف الخبراء لوسائل إعلام عبرية :"وسّع "حزب الله" المواجهة مع "إسرائيل" عبر ضم الحدود البحرية المتنازع عليها إلى "مزارع شبعا".

وشككوا بادعاء الجيش "الإسرائيلي" امتلاكه معلومات مسبقة عن إطلاق المسيرات من قبل "حزب الله".

وقال الخبراء العسكريون :"إذا كان الجيش يملك معلومات فلماذا وصلت إحدى المسيرات إلى مسافة أميال قليلة من المنصة؟".

وكان قد أطلق "حزب الله" طائرات استطلاع اتجاه حقل غاز كاريش، مؤكداً أنها أنجزت المهمة المطلوبة منها و"أوصلت الرسالة".

وتشهد الفترة الأخيرة تصاعداً في التوتر بين كيان الاحتلال ولبنان على خلفية الصراع على حقل كاريش للغاز قرب الحدود البحرية اللبنانية.

وكان قد هدد "حزب الله" باللجوء للخيار العسكري في حال استمر كيان الاحتلال في سرقة الغاز اللبناني من حقل "كاريش" اللبناني، حيث جاء ذلك في أكثر من مناسبة كان آخرها على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.