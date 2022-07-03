نابولي يسعى للتعاقد مع رونالدو

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن نابولي الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه تتسابق العديد من الفرق على ضم كريستيانو بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه هذا الصيف، كي يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية :"إن نابولي انضم إلى الفرق الراغبة في الحصول على خدمات كريستيانو هذا الصيف".

وكان قد خاض رونالدو تجربة لمدة 3 سنوات في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس ونجح في حصد لقب البطولة في أول موسمين مع السيدة العجوز.

جدير ذكره أن نابولي سيشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، الأمر الذي يبحث صاروخ ماديرا للحفاظ على صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين في البطولة.