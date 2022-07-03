الشيخ خضر عدنان: دماء الشهيد علاونة لن تذهب هدراً

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المحرر خضر عدنان أن ارتقاء الشهيد كامل علاونة جريمة احتلالية جديدة بحق أبناء شعبنا في جنين النازفة دماً، مؤكداً بأن الإحتلال المجرم يستخدم الرصاص المتفجر الذي يجعل الإصابات قاتلة.

و أكد عدنان أن ارتقاء الشهيد كامل الذي سُمّي تيمنا بأخيه الشهيد كامل علاونة في انتفاضة الأقصى هو مزيداً قهر لشعبنا على يد المحتل المجرم.

و أضاف: " الإحتلال يريد قمع بلدة جبع المقاومة والتي تُعد من أكثر البلدات تصديّاً واشتباكاً مع جيشه ومستوطنيه".

و تابع يقول:" اليوم نستذكر شهداء وأسرى جبع الأبطال الذين كان لهم اليد في طرد الاحتلال من معسكرات ومستوطنات "ترسلة" و"حومش" و"صانور".

و أكد الشيخ خضر عدنان أن دماء الشهيد علاونة لن تضيع هدراً وهي أمانة عند كل المجاهدين منارة لهم في طريق التحرير.