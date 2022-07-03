الكشف عن كواليس اجتماع ليفاندوفسكي مع تشافي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، كواليس اجتماع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في جزيرة إيبيزا.



وينتهي عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023.



وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.



وقالت تقارير إن تشافي وليفاندوفسكي تواجدا في نفس المطعم بجزيرة إيبيزا، الأربعاء الماضي، لكن لم توضح إذا كان الثنائي تبادل الحديث أم لا.



ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي وتشافي تجاذبا بالفعل أطراف الحديث بشكل ودي لبضع دقائق داخل المطعم.



وأشارت إلى أن المحادثة كانت غير رسمية تمامًا، حيث تحدثوا عن عائلاتهم والإجازات، لكن ليفاندوفسكي اعترف علانية لتشافي برغبته في ارتداء قميص البلوجرانا قائلًا: "أريد حقًا أن أتدرب معك".

