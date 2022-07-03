"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الإثنين

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (4 يوليو):

وبينت الوزارة أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة التاسعة، والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/26)، بالإضافة للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26)، داعية المسافرين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر

كما دعت المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين رقم (2022/26) هنـــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــا