هل سيكون هناك تغيير في تسعيرة المواصلات في غزة ؟

كشف الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة أنيس عرفات، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة بشأن ملف رسوم ترخيص المركبات، وتسعيرة المواصلات، مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقال عرفات خلال حديثٍ إذاعي، إن وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة وحدت رسوم الترخيص منذ فترة بقيمة 1750 شيكلاً لمركبات السولار والبنزين.

وأوضح عرفات أن الوزارة تسعى لدراسة ملف ارتفاع الوقود للوصول إلى حلول منطقية لرفع الضرر عن السائقين والعمل على إعادة هيكلة تسعيرة المواصلات.

وحول حملة التراخيص، أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة عدم وجود أي قرار بتمديد حملة التراخيص على المركبات والتي انتهت للمرة الثانية بتاريخ 30/6/2022، لافتًا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة لتقسيط المبالغ المتراكمة على المركبات، وأن هناك أريحية في التقسيط.