وفد الجهاد يحيي ذكرى الشهيدين بشارات وأبو حنيش

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عائلتي الشهيدين سامح أبو حنيش ووليد بشارات، مساء أمس السبت 2-7، إحياء للذكرى السنوية لاستشهادهم.

وقال القيادي المحرر نصر العمور خلال زيارة عائلة الشهيد سامح أبو حنيش، إن زيارة عوائل الشهداء القادة لتجديد العهد والبيعة في ذكرى رحيلهم، ولنؤكد أننا على دربهم سائرون، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى إما نصراً أو شهادة.

وخلال زيارة عائلة الشهيد وليد بشارات، شكر شقيق الشهيد وفد الحركة على هذه الزيارة وإحياء ذكرى استشهاد الشهداء وليد بشارات ومحمد بشارات وسامح أبو حنيش، سائلاً الله عز وجل أن يتقبلهم في عليين، ويجعلهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأكد شقيق الشهيد وليد، أن الراية التي حملها الشهداء الثلاثة ستبقى خفاقة، والمسيرة من بعدهم ستستمر نحو النصر والتحرير بإذن الله تعالى، مستذكراً التضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء الأبطال وهم يقارعون المحتل في شتى الميادين، ومنطقة الأغوار تشهد على بطولاتهم.

يذكر أن الشهداء القادة محمد ووليد بشارات وسامح أبو حنيش، قد ارتقوا في 1-7-2022م، من خلال استهدافهم سيارتهم بطائرات الأباتشي الصهيونية، على الطريق الواصلة بين قريتي صانور ومثلية جنوب جنين.