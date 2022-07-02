وكيل وزارة الأشغال بغزة يكشف آخر التطورات بشأن الإعمار وقضية جسر الشجاعية

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، اليوم السبت، عن آخر المستجدات حول عملية إعمار قطاع غزة، وعن بناء جسر الشجاعية "الكوبري" ومعضّلة إزالة عدد من القبور من مقبرة بن مروان التاريخية المثيرة للجدل.

وأكد سرحان، في حديث لـ"ـإذاعة القدس" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عملية الإعمار قد وصلت حاليًا إلى نحو 40 بالمئة من إتمام عملية إعمار الهدم الكلي، مشيرًا إلى أنه يوجد 1200 وحدة سكنية هدم كلي، بالإضافة 450 وحدة سكنية أخرى عبارة أبراج، قائلاً: "للأسف لا يوجد حتى الآن تمويل لبناء الأبراج".

وأضاف الوكيل، أن وزارة الأشغال تتفاهم حول إعادة بناء برج الجلاء الذي قصف في الحرب الأخيرة تم مع اللجنة القطرية للحصول على التمويل.

وذكر سرحان، أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وصلت في عملية إعمار إلى قرابة 50 بالمئة في إعمار البيوت المهدمة كلياً للاجئين المسجلين، لافتًا إلى أن 360 لاجئًا استملوا الدفعات الخاصة بهم، مؤكدًا أن العملية مستمرة.

وأشار إلى أن الوكالة استطاعت إنجاز نحو 70 بالمئة من عملية إعمار الهدم الجزئي، وبقي من هذه العملية نحو 500 مواطن، موضحًا أن وزارة الأشغال تتفاوض مع الوكالة بخصوص الـ500 اسم.

وتوقع سرحان، إنتهاء تسليم دفعات الأموال الخاصة باللاجئين كاملاً، نهاية العام.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الاشغال: إن "هناك250 مواطنًا غير لاجئين تم ارسال أسماؤهم إلى اللجنة القطرية وتعمل اللجنة على تسليمهم الدفعة الأولى من الأموال خلال الأسبوع المقبل"، مبيّنًا أنه يوجد عجز نحو 10 ملايين دولار فيما يتعلق بتمويل المتضررين من فئة المواطنين.

وأشار إلى آلية التمويل المقدمة من الدول المانحة في عميلة إعادة الأعمار، التي تم انجاز فيها خمسة عمارات سكنية من أربع طوابق فما فوق من أصل ستة.

وبخصوص المنحة المصرية، قال سرحان: إن "المنحة المصرية تقدم مشاريع استراتيجية ولا علاقة لها في إعادة الاعمار"، موضحًا أنه المنحة بدأت في بناء ثلاثة مدن في الزهراء مكونة من 73 عمارة ومنطقتي الكرامة والأمريكية بواقع 44 عمارة بالإضافة إلى الكورنيش الساحلي الممتد من المنطقة السودانية حتى الواحة.

كما وأشار إلى أن هذه المنحة بدأت حتى الآن في بناء 70 عمارة من أصل 117.

كوبري الشجاعية

وفيما يتعلق ببناء جسر الشجاعية (الكوبري)، أكد سرحان، أن عملية بناءه جاءت من أجل تخفيف أزمة مرورية ولتسهيل حركة المركبات وتنظيمها.

وأوضح أن الكوبري يحتاج إلى توسيع من الشارع إلا أن الوزارة انصدمت في مقبرة ابن مروان بعد أن اعترض أهالي الموتى على إزالة القبور، مضيفًا أن الجسر سيقطع من10 إلى 15 متر من المقبرة، مشدّدًا على أنه لا يمكن تنفيذ إزالة القبور إلا بالتفاهم مع الأهالي.

وتابع السرحان: " وزارة الأشغال واللجان المشتركة بالتعاون مع بلدية غزة بدأت في عمل الدراسات لحل الأزمة المرورية عند مفترق الشجاعية، وقد توصل الخبراء إلى ضرورة بناء كوبري".

وبيّن أن التصور الحالي وبالحد الأدنى سيبدأ بناء الجسر المعلق بارتفاع ستة امتار من شارع عمر المختار حتى مسجد ابن مروان مقابل سوق البسطات.

وكان ناجي سرحان صباح قد كشف في وقت سابق، عن وجود مخطط لاقتطاع جزء من مقبرة الشجاعية بهدف ضمها لشارع عرضه 40 متر ضمن مخطط إنشاء كبري الشجاعية.