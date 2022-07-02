مباحث غزة تضبط سلاحًا استخدم في شجار عائلي

أعلنت مباحث محافظة غزة قسم مباحث مركز شرطة الزيتون، اليوم السبت، ضبطت سلاح من نوع كلاشنكوف، بعد قيام المدعو محمود أحمد (د) بإطلاق النار في الهواء؛ خلال شجار عائلي بين عائلتي (د)، (ج).

وقالت مباحث شرطة الزيتون، في بيان لها: إنه "بالبحث والتحري تم الكشف عن هوية مطلق النار، من خلال تدوين أقوال شهود العيان، حيث أثبتت التحريات قيام المدعو بإطلاق عدة طلقات من سلاح كلاشنكوف في الهواء؛ أثناء الشجار، دون وجه حق".

وأضاف أنه جرى إحالة القضية والمضبوطات والمذكور لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.