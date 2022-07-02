الذهب يهبط مجدداً

تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت 2/1/2022 إلى ما دون مستوى 1800 دولار، بفعل السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع الدولار الأمريكي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1797.19 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1798.60 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل 2021، بنحو 1.6% هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى أسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.98 دولار للأونصة، وانخفضت نحو 5.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف أيار/مايو.

وهبط البلاديوم 0.9 % إلى 1920.65 دولار، لكنه ارتفع بنحو 2.2% هذا الأسبوع.