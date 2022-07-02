قرار سعودي جديد للحجاج !

أكدت وزارة الحج السعودية أن المرشح من حجاج الداخل إذا قام بإلغاء حجزه، يمكنه استرجاع المبلغ المدفوع مرة أخرى.

ووفقا لبيان نشرته جريدة عكاظ السعودية، قالت الوزارة: "في حال إلغاء الشخص الذي تم ترشيحه للحج من داخل السعودية، للحجز، فإن خدمة استرجاع المبلغ تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين".

ولفت البيان أن الفاتورة سيتم إلغاؤها تلقائيا إذا لم يقم المترشح بسداد رسوم الباقة، ويتم ترشيح آخر مكانه.

وأوضح البيان عدم وجود خاصية تعديل على الباقات أو إضافة مرافقين، لكنه أشار إلى إمكانية "إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه".

وفي حال إصدار الفاتورة، ورغبة المترشح بإلغاء أحد المرافقين، أشار البيان إلى إمكانية ذلك، لكنه استدرك مؤكدا عدم إمكانية إعادته مرة أخرى.

وفي حين لفت إلى إصدار فاتورة محدثة، نبه البيان كل من لم يفوزوا إلى وجود "فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة".