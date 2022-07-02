ارتفاع كبير على سعر البنزين والسولار في غزة ...واجتماع مهم الأسبوع القادم

شهد سعر السولار والبنزين في فلسطين ارتفاعاً ملحوظاً عن شهر يونيو 2022، إذ وصل سعر لتر البنزين إلى 6.99 شيكلاً، وسعر السولار 6.26 شيكلاً، بينما استقر سعر تعبئة أسطوانة الغاز سعة 12 كيلو بـ 70 شيكلاً للمستهلك.

رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة أحمد الحلو، عزا أسباب استمرار ارتفاع سعر السولار والبنزين، إلى مواصلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل صادرات النفط الروسية، وصعود أسعار النفط على المستوى العالمي.

وأوضح الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن فلسطين مرتبطة بالنظام العالمي، لهذه الأسباب تُسجل غزة والضفة ارتفاعاً على أسعار الوقود، في ظل استمرار الأزمة أوكرانيا وروسيا، لاسيما وأن الأخيرة تعد واحدة من أكبر مُصدري النفط في العالم.

وعن توقعاته حول ارتفاع أو انخفاض سعر الوقود خلال الشهر المقبل، أشار إلى أنه لا أحد على مستوى العالم يستطيع التنبؤ بأسعاره خلال الأسابيع المقبلة؛ لأنها تتوقف على انتهاء أو استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن سعر المحروقات في غزة والضفة أقل من سعرها في "إسرائيل"، إذ أن سعر لتر البنزين تخطى الـ 8 شواكل في الأراضي المحتلة.

ونوه إلى أن ما نسبته 80% من الغاز يدخل قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، و20% يُورد عن طريق بوابة صلاح الدين الحدودية، بينما تستورد غزة السولار والبنزين عبر مصر بشكل كامل.

وقال رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز: إن هناك توجهاً لاستيراد السولار والبنزين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، مضيفا: "أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع الحالي مع الجهات المختصة في رام الله، لبحث إمكانية توريد الوقود عبر "كرم أبو سالم.

ولفت الحلو إلى أنه في حال اتفق مع الأطراف ذات العلاقة في رام الله على الشروط والبنود لتوريد الوقود إلى قطاع غزة، فإنه سيكون بنفس سعر المصري، لكن بجودة أعلى، مؤكدا على أن كميات الوقود والغاز التي تدخل القطاع كافية، وهناك مخزون حال حدث أي أزمة.



