حماس: تصاعد الاشتباكات المسلحة مع العدو بالضفة تعكس الروح القتالية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت، أن تصاعد الإشتباكات المسلّحة مع العدو الإسرائيلي في سلواد شرق رام الله ، تعكس الروح القتالية الثورية لشباب الضفة الغربية الذين لا يمكن أن يستسلموا للأمر الواقع، أو يرضخوا لسياسات الاحتلال.

واعتبرالمتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، أن مسار المقاومة الممتد والمتصاعد من غزة حتى جنين ،وصولاً إلى نابلس ورام الله ، تأكيد على أنه لايوجد قوة على الأرض تستطيع أن تمنع شباب الضفة الثائر من القيام بواجبهم المقدس في التصدي لاعتداءات العدو والمستوطنين الصهاينة والدفاع عن شعبنا مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات.

وأكد أن الضفة المحتلة، هي المخزون الاستراتيجي للمقاومة، والرهان عليها كبير في الوصول إلى المواجهة الشاملة والمفتوحة مع العدو واستنزافه ورفع تكلفة وجوده حتى كنسه عن أرضنا.