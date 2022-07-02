رابط فحص تصاريح العمل في إسرائيل- رابط فحص تصاريح في غزة شهر 7، يهتم أهالي قطاع غزة بالبحث والتسجيل لتصاريح العمل شهر يوليو 2022، خاصة بعد أن أعلنت الشؤون المدينة بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة عن إصدار عدد من التصاريح الجديدة لعمل قطاع غزة، بعدما موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، ويأمل كل عمال قطاع غزة بالحصول على تصاريح عمل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يمر بها أهالي القطاع.

فحص تصاريح عمل 2022

ويسعى أهالي قطاع غزة المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون المدنية في البحث على أسمائهم في تصاريح العمل عبر، رابط فحص تصاريح العمل في إسرائيل- رابط فحص تصاريح العمل شهر 7، وذلك بعدما أعلنت الشؤون المدنية ووزارة العمل عن إصدار أكثر من ألفي تصريح عمل جديد للعمل في الداخل المحتل، لهذا يبحث عمال القطاع عن، فحص تصاريح عمل 2022، وهو ما ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر الموقع الالكتروني.

وكالة فرانس برس:



تجمع الآلاف من سكان غزة خارج غرفة التجارة في جباليا شمال قطاع غزة بهدف الحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في القطاع الفلسطيني. pic.twitter.com/E9eeyKZ6DZ — وليد كبير - Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) October 7, 2021

زحمه شديد على غرفة التجارة والصناعة في غزة بعد أن نشرت منشور في الفيسبوك للسماح بالتقدم للحصول على تصاريح عمل في اسرائيل.



حيث حتى اللحظة استقبلت غرفة التجارة في غزة أكثر من 10 ألاف طلب تصريح عمل داخل اسرائيل المحتلة! pic.twitter.com/XfoVTDgTkW — جيهان رضوان (@radwan_gihan) October 6, 2021

شروط الحصول على تصريح عمل غزة

واشترطت وزارة العمل عدة شروط للحصول على تصريح عمل، وبات أهالي القطاع يبحثون عن، شروط الحصول على تصريح عمل غزة، أبرزها أو يكون متزوجا، وأن يكون تجاوز الـ 26 عاماً، ولم يصل إلى 60 عاماً، أن يملك سجلا تجاريا رسميا، وليس عليه أي منع قضائي، هذه الشروط وضعتها الجهات المختصة من أجل الحصول على تصريح عمل، لأنهم يعلمون جيداً أن العمال في قطاع غزة يبحثون بالآلاف عن، رابط تصاريح العمل غزة.

قضية توجه الناس في غزة لتقديم تصاريح عمل عند الاحتلال بالشكل الكبير الي شفناه توجه خطير، ولو بعض المسؤولين عندهم شوية حياء كان قدموا استقالتهم، لأنه مش طبيعي ابدا بعد ١٦ عام من الحكم وجمع الضرائب والجمارك الي كان ممكن تغير مصير دولة بأكملها نلاقي حال الناس من سيئ لأسوء. pic.twitter.com/0n55luc8CR — ابو فَتْحي 🇵🇸𓂆 (@M1998HM) October 7, 2021

رابط تصاريح العمل غزة

وقالت وزارة العمل في غزة، أنها وضعت شروطا لمن يريد الحصول على تصريح عمل، وعليه ايفاء كل الشروط اللازمة، حتى يتمكن من التسجيل عبر رابط الوزارة والحصول على تصريح عمل، كما إن هناك معايير رسمية للراغبين في الحصول على تصريح عمل، وهناك نقاط وعلى حسبها يتم ترتيب الأسماء المرشحة للحصول على تصريح عمل للعمل في الداخل المحتل، لهذا بات، رابط تصاريح العمل غزة، ملف مهم بالنسبة لهم.

الصورة ليست من #مصر ولكنها لأحد مكاتب غرفة التجارة والصناعة بقطاع غزة لحصول #الفلسطينيين على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة pic.twitter.com/G7ZWgIobox — 🕸️الخلاصة (@AKholasa) October 10, 2021

رابط تسجيل تصاريح العمل اضغط هنا

رابط تسجيل تصاريح العمل 2022

ومن المقرر أن تقدم وزارة العمل في غزة، على تفعيل رابط مخصص للمواطنين لمعرفة حالتهم بخصوص تسجيل التصاريح وترتيبهم في الدور العام وفق النقاط التي حصلوا عليها، وهناك الآلاف يرغبون في الحصول على تصريح عمل من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانوا منها جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عاما على التوالي، لهذا فإن، رابط تسجيل تصاريح العمل 2022، و، رابط فحص تصاريح العمل في إسرائيل- رابط فحص تصاريح العمل شهر 7، ملفات مهمة يسعى العمال جاهدين لتحقيق أهدافهم من خلال الحصول عليها.