القائد النخالة يعزي عائلة سكر بوفاة والدة الاستشهادي أنور

أجرى القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الإستشهادي أنور سكر منفذ عملية بيت ليد البطولية لتقديم واجب العزاء بوفاة الحاجة المناضلة أم أنور سكر والدة البطل أنور سكر منفذ إحدى أهم العمليات في تاريخ الصراع.

وقال النخالة:" نقف اليوم إجلالاً وتقديراً لروح الحاجة إم أنور وهي تضرب خير مثال للأم الفلسطينية في رحلة الصمود والصبر والتضحية وهي تقدم أعز ما تملك في سبيل الله والوطن في أبرز العمليات التي ستبقى خالدة في سجلات التاريخ الفلسطيني"

وأكد النخالة أن المصاب واحد والوالدة أم أنور هي والدة لكل المجاهدين في فلسطين، ندعوا الله لها بالرحمة والقبول وهي تضرب مثالا للفداء والصبر في حجز رفات ابنها لأعوام طويلة لدى الإحتلال بعد إستشهاده وإنتقامه لقتل أبناء شعبنا الفلسطيني بدم بارد.

بدورها، شكرت عائلة سكر، القائد زياد النخالة "أبو طارق" على الإتصال والتعزية في هذا المصاب الجلل، الذي يأتي وفاءاً لتضحيات أهالي وعوائل الشهداء بأن هذا الغرس قد أثمر، مقدماً شكر العائلة على هذه التعزية.

الجدير ذكره، أن الإستشهادي أنور سكر منفذ عملية بيت ليد البطولية المزدوجة مع الإستشهادي صلاح شاكر والتي أدت إلى مقتل عشرات الجنود الصهاينة بالثاني والعشرين من يناير للعام 1995م.