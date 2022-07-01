مذكرة تفاهم بين المغرب و "اسرائيل" لبناء 5 مستشفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، توقيع مذكرة تفاهم مع "إسرائيل" لبناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالبلاد، وتشمل المرحلة الأولى تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة تناهز 1000 سرير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "هذه المستشفيات ستبنى على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب في الصحراء، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي"، مبينة أن "المبادرة تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD تقدر بنحو 5 مليارات درهم".

وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، بمقر الوزارة بالرباط، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة I.M.S OVADIA GROUP LTD بحضور أطر من الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

وتأتي المبادرة في سياق الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإسرائيل والتي تخص تعزيز الاستثمار والابتكار في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاع الصحي.