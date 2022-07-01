وزارة العمل بغزة تصدر تنويهاً للمواطنين المسجلين لتصاريح العمل في الداخل المحتل

أصدرت وزارة العمل في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة تنويهاً مهماً للمواطنين المسجلين لتصاريح العمل في الداخل المحتل.
و أوضحت الوزارة شروط ومعايير التفضيل للترشح لتصاريح العمل في الداخل المحتل، كما يلي:
- أن يكون العامل مسجلاً على رابط وزارة العمل
- أن يكون المُسجل لا دخل ثابت له وغير موظف حكومي
- أن يكون متزوجاً
- أن يكون عمره أكثر من 26 عاماً وأصغر من 60 عاماً.
- ألا يملك سجل تجاري حقيقي
- ليس عليه أي منع قضائي
معايير التفضيل فيما يخص الموافقة على تصاريح العمل:
- المسجلين على الرابط بتاريخ قديم
- كلما قل العمر زادت الفرصة
- من لديه شهادة مهنية
- من ليس لديه شهادة أكاديمية
- كلما زاد عدد الأبناء تزيد فرصة الترشح للتصاريح
-إذا لم تكن الزوجة موظفة أو لها دخل
- إذا لم يكن له أي عمل
- من لا يتلقى مخصص مالي هو أو زوجته
-من لا يمتلك سيارة
كيف تزيد الفرصة بالترشح؟
إن كل معيار من معايير التفضيل أعلاه مخصص له عدة نقاط، وحسب مجموع النقاط يتم ترتيب الأسماء المرشحة للتصاريح حسب معايير أكثر دقة.
مثال: من لديهم ٣٠ نقطة نجد عددهم ٥٠٠٠ شخص يتم ترتيبهم بمعايير أكثر تفصيلا.
و ستفعل وزارة العمل خلال الأيام القليلة المقبلة رابط مخصص للمواطنين لمعرفة حالتهم بخصوص تسجيل التصاريح وترتيبهم في الدور العام ونقاط التفضيل التي حصلوا عليها.