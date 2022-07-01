وزارة العمل بغزة تصدر تنويهاً للمواطنين المسجلين لتصاريح العمل في الداخل المحتل

أصدرت وزارة العمل في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة تنويهاً مهماً للمواطنين المسجلين لتصاريح العمل في الداخل المحتل.

و أوضحت الوزارة شروط ومعايير التفضيل للترشح لتصاريح العمل في الداخل المحتل، كما يلي:

- أن يكون العامل مسجلاً على رابط وزارة العمل

- أن يكون المُسجل لا دخل ثابت له وغير موظف حكومي

- أن يكون متزوجاً

- أن يكون عمره أكثر من 26 عاماً وأصغر من 60 عاماً.

- ألا يملك سجل تجاري حقيقي

- ليس عليه أي منع قضائي

معايير التفضيل فيما يخص الموافقة على تصاريح العمل:

- المسجلين على الرابط بتاريخ قديم

- كلما قل العمر زادت الفرصة

- من لديه شهادة مهنية

- من ليس لديه شهادة أكاديمية

- كلما زاد عدد الأبناء تزيد فرصة الترشح للتصاريح

-إذا لم تكن الزوجة موظفة أو لها دخل

- إذا لم يكن له أي عمل

- من لا يتلقى مخصص مالي هو أو زوجته

-من لا يمتلك سيارة

كيف تزيد الفرصة بالترشح؟

إن كل معيار من معايير التفضيل أعلاه مخصص له عدة نقاط، وحسب مجموع النقاط يتم ترتيب الأسماء المرشحة للتصاريح حسب معايير أكثر دقة.

مثال: من لديهم ٣٠ نقطة نجد عددهم ٥٠٠٠ شخص يتم ترتيبهم بمعايير أكثر تفصيلا.

و ستفعل وزارة العمل خلال الأيام القليلة المقبلة رابط مخصص للمواطنين لمعرفة حالتهم بخصوص تسجيل التصاريح وترتيبهم في الدور العام ونقاط التفضيل التي حصلوا عليها.