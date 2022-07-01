هنية: القائد جمال أبو سمهدانة أحد العلامات الفارقة في مسيرة الانتفاضة والجهاد

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن القائد جمال أبو سمهدانة أحد أبطال المقاومة في فلسطين واحد العلامات الفارقة في مسيرة الجهاد والعطاء والتضحية في سبيل الله وفلسطين وتحرير بيت المقدس، جاء ذلك في كلمة مسجلة خلال بثت في حفل تأبيني نظمته لجنة دعم المقاومة في فلسطين.

وأكد هنيه على أن القائد أبو سمهدانة كان عابرًا للحزبية وحواجز التنظيمات والفصائل، واستطاع أن يشكل من خلال بيته حمايةً ومأوى لقادة من المقاومة والقسام، لافتا إلى أنه من الذين رسخوا الوحدة الميدانية والقتالية والوطنية، بخلفيته السابقة التنظيمية بحركة فتح وحضوره الكبير والعظيم على مسرح المقاومة واقترابه من التيار الإسلامي.

ولفت إلى أن أبو سمهدانة استطاع تشكيل قاسما مشتركا بين حملة البنادق والمقاومين والمرابطين بالميدان، وكان من مؤسسي لجان المقاومة الشعبية وألوية الناصر صلاح الدين مع ثلة من اخوانه الذين ارتقوا شهداء.