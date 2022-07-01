ظهور ثعبان نادر برأسين يثير الجدل في جنوب أفريقيا

في اكتشاف غريب من نوعه، عثر خبير الأفاعي في جنوب إفريقيا، نيك إيفانز على ثعبان نادر برأسين بطول 30 سم فقط.

استعدي مالكي أحد المنازل بندويدكي خبير الأفاعي للإمساك بالثعبان النادر البني اللون والذي كان يتحرك في مكانه فقط، ويأكل البيض.

ولحسن الحظ، أوضح «إيفانز» أن هذه السلالة من الثعابين غير مؤذية تماما، لكن حقيقة الثعبان كان له رأسان لذا يجب أن يكون مخيفا بشكل خاص.

وأضاف صائد الثعابين وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية: «لم يكن هناك داع للخوف من الأفاعي لأنه يخاف الإنسان، ولا تتسبب بإيذائه، حيث لا تبادر في أغلب الأحيان بالهجوم».

واعتبر إيفانز نفسه محظوظا في الإمساك بهذا النوع النادر من الأفاعي، مشيرا إلى أنها تعاني من مشكلة وجود رأسين، إذ أنها قد تتحرك في اتجاهين متعاكسين قبل أن تعود صوب اتجاه واحد، وفي أحيان أخرى، كان أحدهما يسند رأسا على الآخر، فبدا أن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية للحركة.

وأوضح: «على حد علمي، هم لا يعيشون طويلا بشكل عام، فبالكاد يمكنه التحرك، وعندما يحدث ببطء شديد، وإذا فقس منذ شهور أو أسابيع، وظل على قيد الحياة كل هذا الوقت، فسوف أتفاجأ حقا».