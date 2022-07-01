هيئة الأسرى: إصابات كبيرة بكورونا بصفوف الأسرى في سجن النقب

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بإصابات كبيرة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بسجن النقب.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن "إدارة السجون تتحدث أنه ليس فيروس كورونا، وانما فيروس أخر"، مبينة أن ذلك للتغطية على جريمتها في حماية الأسرى والمعتقلين من هذه الجائحة.

وفي وقت سابق، اليوم، ذكرت الهيئة، أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 500 أسير وأسيرة، بينهم نحو 50 حالة صعبة وخطيرة.

وشدّدت الهيئة على أن الحالات الخطيرة، "بحاجة لرعاية خاصة وعلاجات فورية، وتحديدا حالات السرطان والكلى والمقعدين".