بالصور حارس المرمى الألماني أورتيغا يوقّع عقد انضمامه لمانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع حارس المرمى الألماني شتيفان أورتيغا في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد أورتيغا البالغ 29 عاما مع أرمينيا بيليفيلد نهاية الشهر الماضي وسيكون حارسا احتياطيا للأساسي الدولي البرازيلي إيدرسون.

ومن المرجح أن يحل أورتيغا محل حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن الذي تشير تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن ينضم إلى ميدلزبره على سبيل الإعارة في محاولة للحصول على المزيد من وقت اللعب قبل نهائيات كأس العالم في قطر.

وبات أورتيغا ثاني صفقة لسيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقترب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من شراء لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤



Welcome to City, Stefan! 💙



Read more ⤵️