أول صفقة في تاريخ موانئ أبو ظبي.. الإمارات تستحوذ على شركات في مصر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص "الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع".

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 140 مليون دولار، حيث سيتم تمويلها بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة والتي بلغت ثلاثة مليارات درهم إماراتي بتاريخ 31 مارس 2022. وتعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتتبع الشركة لـ"ترانسمار" خط الحاويات الذي يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الإفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109.000 حاوية نمطية.

كما تتبع شركة "تي سي آي" وهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصب والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92.000 حاوية نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب.

وكانت الشركتان قد حققتا خلال الأشهر الـ12 الماضية عائدات وصلت إلى 325 مليون درهم، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 108 ملايين درهم. وتواصل الإدارة سعيها لتحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022 مدفوعة بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة. ومن المقرر أن تواصل عائلة الأحول والفرق التنفيذية للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: "يعد هذا الاستحواذ الدولي الأول في تاريخ مجموعة موانئ أبوظبي، ويشكل إنجازاً متميزاً في إطار خطط التوسع الطموحة للمجموعة، كما يدعم أهداف النمو في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، ويوسع محفظة الخدمات التي نقدمها إلى متعاملينا في هذه الأسواق".