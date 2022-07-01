أدى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال وقيوده.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت توافد عشرات آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وأبواب البلدة القديمة، والتي ضيّقت على المصلين من خلال تفتيشهم وتفتيش هوياتهم أو احتجازها.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، اعتدت على المصلين بالهراوات أثناء دخولهم للصلاة؛ ما أدى لاندلاع مناوشات.