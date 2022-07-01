45 ضحية منذ مطلع العام: مقتل رجل أربعيني في بيت جن

قتل، اليوم الجمعة، رجل أربعيني، في قرية بيت جن في أراضي عام 1948، بعد تعرضه لإطلاق وابل من العيارات النارية، وأصيب آخر بجروح بالغة الخطورة.

وأفاد مراسلنا في أراضي 1948، بأن الطواقم الطبية تلقت بلاغا بوقوع حادثة قتل في تمام الساعة الـ12:03 ظهرا، نتيجة إطلاق النار، كما أصيب مواطن اخر بجروح بالغة الخطورة.

وتقع هذه الجريمة في ظل الاهمال المتواصل من شرطة الاحتلال "الاسرائيلية" حيال ملف الجريمة والعنف في البلدان الفلسطينية في الـ48.

الى ذلك، بلغ عدد ضحايا القتل والعنف في الـ48 منذ مطلع العام، 45 ضحية في حصيلة لا تشمل الجولان والقدس المحتلتين.