"هيئة المعابر" تعلن حصيلة المسافرين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم الجمعة، عن إحصائية المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة :"بأنه بلغ إجمالي عدد المغادرين 2651 مسافراً، فيما بلغ إجمالي القادمين إلى قطاع غزة 4333".

وأوضحت، أن السلطات المصرية منعت 77 مواطنًا من السفر عبر معبر رفح، مشيرةً إلى أن العمل بالمعبر يتوقف يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويُستأنف صباح يوم الأحد.

جدير ذكره أن الهيئة العامة للمعابر بغزة تصدر بشكل أسبوعي حصيلة المسافرين عبر معبر رفح البري.