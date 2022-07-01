طريقة عمل الأرز المندي بالدجاج، وتبحث الكثير من السيدات وخاصة في يوم الجمعة عن العديد من الوصفات والأكلات ذات المذاق المميز واللذيذ لهم ولأسرهم، ويمكن لربة البيت عمل طريقة الرز المندي في البيت بسهولة كبيرة من خلال هذه الوصفة، وبعد أن وجدنا في فريق "فلسطين اليوم" زيادة كبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محرك البحث الشهير جوجل قررنا كتابة هذا المقال الذي يشرح طريقة عمل الأرز المندي بالدجاج، بطريقة سهلة وميسرة ويمكن لللجميع عملها في المنزل، آملين أن ينال إعجابكم، ولمعرفة الطريقة تابع المقال للنهاية..

طريقة عمل الأرز المندي بالدجاج

أولاً: المكونات :

1- مكونات الدجاج:

- 2 دجاجة كاملة.

- 2 جزرة مقطعة إلى شرائح.

- بصلة مقطعة.

- ثمرة فلفل رومي أحمر مقطعة إلى شرائح.

- ثمرة فلفل رومي أخضر مقطعة إلى شرائح.

- ثمرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

- 4 فصوص من الثوم المفروم فرماً ناعماً.

- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

- كوب ونصف من الماء المغلي.

- نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون.

- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

- ملعقة صغيرة وربع ملح.

2- مكونات الأرز:

- 5 أكواب أرز بسمتي.

- بصلة مفرومة فرماً ناعماً.

- 4 فصوص ثوم مقطع إلى شرائح.

- شريحة زنجبيل طازج مفرومة ناعماً.

- ثمرة طماطم مفرومة فرماً ناعماً.

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

- أربع حبات لومي مثقوبة بالشوكة.

- نصف كوب من الزبيب.

- 6 حبات من الهال.

- عود من القرفة.

- 5 حبات من القرنفل.

- ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران مخلوطة بربع كوب ماء.

- 6 أكواب من مرق الدجاج.

- نصف ملعقة صغيرة من البهار المدخن.

طريقة عمل الأرز المندي بالدجاج

3- مكونات الصلصة:

- بصلة مفرومة فرم ناعماً.

- 2 ثمرة من الطماطم المبشورة.

- ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم.

- 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

- ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر.

- 2 ملعقة صغيرة من صلصة التاباسكو الحمراء.

- ثلثي كوب من الماء.

- رشة من الملح.

- نصف كوب من الكاجو.

- نصف كوب من الصنوبر.

- نصف كوب من اللوز المقشر للتزيين.

طريقة عمل الأرز المندي بالدجاج

ثانياً: طريقة التحضير:

1- يتم المزج ما بين كل من الطماطم والهال، والفلفل الأبيض، والقرنفل، والقرفة، والزنجبيل، والملح.

2- يتم إضافة الثوم، والزيت، ويتم المزج جيداً إلى الحصول على خليط التتبيلة.

3- يتم تنظيف الدجاج، ويجفف جيداً، ثم يضاف الملح، والتتبيلة السابق تحضيرها.

4- ضعي كلا من شرائح الجزر، والبصل، والفلفل الرومي، والطماطم في صينية وفوقها يتم وضع الدجاج.

5- يضاف الماء إلى الصينية، ثم تدخل الصينية الفرن الساخن في درجة 180 مئوية، وتترك لمدة ساعة.

6- لعمل الأرز يتم نقع الأرز في الماء لمدة ثلث الساعة تقريباً، ثم يتم غسله جيداً، ويصفى.

7- قلبي كلا من البصل والثوم في الزيت الساخن في مقلاة على النار إلى أن يذبل، ثم يضاف الزنجبيل والطماطم والزبيب.

8- يترك على النار لمدة دقائق، ثم يتم إضافة المنكهات مثل القرنفل والهال، والبهار، واللومي، والبهار المدخن.

9- ضعي مرق الدجاج والملح، ويتم التقليب، ثم يترك على النار إلى الغليان.

10- ضعي الأرز ويترك على النار لمدة ربع ساعة تقريباً.

11- ضعي الماء والزعفران على الأرز.

12- يتم تغطية الإناء على النار الهادئة، ويترك لمدة نصف ساعة إلى النضج.

13- يرفع من على النار، ويتم وضع الأرز في طبق التقديم، وفوقه يوضع الدجاج.

14- لتحضير الصلصة يتم وضع كل مكوناتها السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي، وتخلط جيداً، ثم توضع على الزبادي في طبق التقديم.

15- يتم تزيين طبق الأرز بالمكسرات، بجواره الصلصة.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال المقال على إعجابكم.