ما هو عرض سان جيرمان لضم سكرينيار ؟

ذكرت مواقع أجنبية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف ضم مدافع إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" :"إن سان جيرمان رفع العرض المقدم إلى نظيره إنتر ميلان، من أجل الموافقة على رحيل سكرينيار هذا الصيف".

وأضاف الموقع :"أن إنتر رفض الاقتراحات السابقة التي عرضها باريس، والتي وصلت إلى 60 مليون يورو، خاصة أن إنتر طلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 70 و80 مليونا، للموافقة على رحيل لاعبه".

وكشف أن باريس رفع العرض إلى 65 مليون يورو، لسد الفجوة وتقريب وجهات النظر مع إنتر، لافتا إلى أنه خلال اليومين المقبلين، من المتوقع أن تغلق الصفقة بانضمام سكرينيار إلى سان جيرمان.

يشار إلى أن إنتر ميلان حدد الثنائي، جليسون بريمر مدافع تورينو، وميلينكوفيتش نجم فيورنتينا، كهدفين أساسيين للتعاقد معهما في حال رحيل سكرينيار.