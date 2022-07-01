الاحتلال يعتقل أحد كوادر "الجهاد" في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، المحرر جهاد صلاح الدين الأقرع (25 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأنه اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة المحرر جهاد الأقرع، وقامت بعمليات التفتيش والعبث بالمحتويات قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويُشار إلى أن المعتقل الأقرع، أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وكان قد أفرج عنه بتاريخ 5-2-2018م، كما تعرض للاعتقال عند أجهزة السلطة في 16-2-2014م، بتهمة المشاركة في إسناد الأسرى المضربين عن الطعام، وهو شقيق الأسير عز الدين الأقرع الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 13-6-2022م.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.